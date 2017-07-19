Trasporto aereo: dg Enac D'Orsogna designato rappresentante Mit presso Eurocontrol

L'organizzazione europea per il controllo del traffico aereo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Il direttore generale dell'Enac, Alexander D'Orsogna, e' stato nominato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, rappresentante del Mit presso Eurocontrol, l'organizzazione intergovernativa preposta al controllo del traffico aereo a livello europeo. Lo indica l'Enac in una nota in cui esprime le congratulazioni del presidente Enac, Pierluigi Di Palma, del consiglio di amministrazione e di tutto l'Ente per il prestigioso incarico in seno al Provisional Council, composto dai direttori dell'aviazione civile dei 42 Stati membri dell'organismo intergovernativo e dalla rappresentanza Ue.

Tra i compiti del Consiglio, quello di attuare la politica generale e verificare l'esecuzione delle decisioni assunte dai membri di Eurocontrol, l'organizzazione paneuropea che sovrintende allo sviluppo armonico, sicuro ed efficiente dei sistemi di navigazione aerea.

