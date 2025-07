Trasporto aereo: Antitrust avvia confronto con Commissione Ue su caro voli

"Scarsa comparabilita' prezzi dei biglietti e dei servizi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - L'Antitrust italiana avvia un confronto con la Commissione europea sul caro voli. L'Autorita', che ha in corso una indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri da e per Sicilia e Sardegna, ha intrapreso - si legge in una nota - un confronto con la Commissione europea sulle iniziative necessarie per agevolare la comparabilita' delle tariffe e migliorare la concorrenza sui mercati.

Nel rapporto preliminare relativo all'indagine conoscitiva, l'Agcm ha rilevato "possibili criticita' in merito a trasparenza e comparabilita' dei prezzi dei servizi di trasporto aereo": dalle osservazioni al Rapporto giunte da parte dei soggetti portatori di interessi e dai successivi approfondimenti svolti, "e' continuata ad emergere una scarsa comparabilita' dei prezzi dei biglietti aerei e dei servizi accessori esposti agli utenti, da cui derivano significativi costi di ricerca che rendono il consumatore meno consapevole delle variabili del prezzo nelle proprie decisioni d'acquisto, in quanto risulta difficile calcolare e confrontare il reale prezzo dei biglietti aerei".

All'interno del tema della comparabilita' delle offerte c'e' il nodo dei servizi accessori al volo - soprattutto scelta del posto, bagaglio in cabina, bagaglio da stiva - che rappresenta un'opzione esercitata da quasi la meta' dei viaggiatori e che rappresenta una quota non trascurabile dei ricavi delle compagnie aeree. Per questo, secondo l'Autorita', sono necessari "strumenti che agevolino una piena ed efficace comparabilita' delle offerte, anche con riferimento alle componenti di prezzo per i servizi opzionali".

