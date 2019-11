Trasporto aereo: Anpac, rinnovo contratto collettivo Air Dolomiti-Lufthansa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - "Riteniamo significativo che, in questo periodo complicato per il trasporto aereo nazionale, sia stato sottoscritto oggi il rinnovo del contratto collettivo degli assistenti di volo Air Dolomiti (gruppo Lufthansa). Nelle prossime settimane l'Anpac iniziera' la discussione per rinnovare anche il contratto dei piloti Air Dolomiti". Lo dichiara in una nota il Presidente dell'Anpac, Antonio Divietri."Il nuovo contratto, gia' con lo stipendio di dicembre, portera', come arretrati da vacanza contrattuale un 'una tantum' pagata secondo anzianita', con un importo medio lordo di circa 4.600 euro. L'aumento salariale sara' di circa il 12% nell'arco triennale di durata", ha aggiunto Divietri che ha anche ricordato come sia stato "significativamente incrementato il welfare aziendale ed il montante ferie che in base alle anzianita' arrivera' fino a 38 giornate annue".

