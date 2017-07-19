Trasporti: vertice Italia-Svizzera al Mit, focus su Terzo Valico
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Incontro al ministero delle Infrastrutture tra il vice-ministro Edoardo Rixi e l'ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti.
Al centro del confronto il Terzo Valico dei Giovi, infrastruttura mirata a rendere piu' efficiente il collegamento tra il sistema portuale ligure e il cuore dell'Europa. Nel corso del colloquio, informa il Mit, e' stata inoltre condivisa grande attenzione per lo stato di avanzamento dell'opera, anche in vista di un prossimo passaggio in Liguria dell'ambasciatore, che nei prossimi giorni sara' a Genova. In agenda, anche un sopralluogo nei cantieri del Terzo Valico.
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