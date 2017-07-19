Trasporti: Salvini, proposto di essere capofila per corridoio Trieste-Belgrado

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - Nella realizzazione del corridoio ferroviario Trieste-Belgrado 'mi sono proposto come Italia per essere capofila nella progettazione non solo passeggeri - che il Politecnico di Milano aveva gia' fatto - ma anche come corridoio merci'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'incontro con le imprese italiane e rappresentanti del sistema Italia in Serbia.

La complessita' del progetto, ha aggiunto, sta nel fatto che 'riguarda quattro Paesi' e ci sono 'alcune criticita'', come ad esempio il fatto che in Croazia ci siano 'decine di chilometri a binario unico'. Ma, ha proseguito Salvini, 'collegare direttamente Trieste con Belgrado, passando da Croazia e Slovenia, sarebbe non solo per il porto di Trieste ma per gli interi Balcani occidentali un cambio epocale'.

Domani il ministro parlera' con il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, 'che e' triestino e ha tutto l'interesse ad accelerare questo progetto; serviranno anni per la realizzazione, pero' se mai parti mai arrivi'.

vec.

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