Trasporti: Salvini, mille assunzioni per aumentare sicurezza in treni e stazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - 'Il nostro obiettivo e' garantire la sicurezza a chi viaggia sui treni e a chi ci lavora. Abbiamo fatto decine di migliaia di controlli e centinaia di arresti ed espulsioni da inizio anno. Da oggi partono i bandi per le assunzioni di mille persone per aumentare i controlli'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante la presentazione dell'indagine sulla percezione di sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane avvenuta oggi a Roma. 'La sensazione di sicurezza sui treni e' cresciuta e questo dato e' confortante, le stazioni sono i biglietti da visita. Per chi arriva a Roma, Termini e' il primo impatto, non si possono avere i 5 stelle lusso e i bivacchi. Bisogna ridurre i fatti di cronaca nera'. Per il ministro, 'il problema non e' sul Frecciarossa ma sui treni dei pendolari. Serve anche piu' educazione. Bisogna andare nelle scuole a spiegare che pagare il biglietto non e' un hobby. Il 2023 e' l'anno della svolta per la sicurezza nelle stazioni. I dati del Viminale sugli arresti effettuati mi dice che siamo sulla strada giusta'.

ler

(RADIOCOR) 09-02-23 11:39:25 (0272)PA,INF 5 NNNN