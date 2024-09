Trasporti: Salvini incontra omologhi ungherese e tedesco

Colloqui su ferrovie e automotive (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - A margine del Consiglio Trasporti, a Budapest, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha incontrato il ministro ungherese Janos Lazar e il ministro tedesco Volker Wissing.

Lo comunica il Mit. Nel corso del colloquio con Lazar, definito dalla nota 'amichevole e costruttivo', Salvini 'ha assicurato la disponibilita' delle imprese italiane per sostenere i progetti ferroviari messi in campo dal Governo di Budapest per consolidare il ruolo dell'Ungheria quale piattaforma logistica nel cuore dell'Europa centro-orientale'. Con il ministro tedesco Wissing, invece, Salvini 'ha esaminato la situazione dell'automotive in modo molto concreto'. 'I due ministri - afferma la nota - hanno condiviso la forte preoccupazione per il futuro dell'auto europea ed auspicato che la revisione della normativa in materia possa avvenire entro il 2025, per fare uscire il settore dal vicolo cieco del 'tutto elettrico' in cui si e' infilato'.

com-fro

(RADIOCOR) 20-09-24 17:30:54 (0488)INF,EURO 5 NNNN