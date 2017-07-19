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            Trasporti: Salvini, da giungla ad autovelox regolari, basta tassa occulta

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - "Da una giungla di oltre 10.000 autovelox, spesso nascosti e a ripetizione, a 3.150 apparecchi regolari e conformi. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti". Lo scrive su X il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto sugli autovelox con il via da domani.

            Ale.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 18:46:31 (0380)INF 5 NNNN

              


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