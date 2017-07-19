Trasporti, Rixi: al Consiglio Ue le priorita' dell'Italia

Focus su Ets e crisi del Golfo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 giu - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi partecipera' domani a Lussemburgo al Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell'Unione europea, in rappresentanza del Governo italiano.

Nel corso dei lavori, informa una nota del Mit, l'Italia portera' all'attenzione dei partner europei due questioni strategiche per la competitivita' del sistema economico e logistico nazionale: la revisione delle politiche legate all'Ets ('Emission Trading System') nel settore marittimo e gli effetti della crisi nel Golfo sulle catene di approvvigionamento e sui trasporti internazionali.

'L'Italia - si legge nella nota - sosterra' un approccio pragmatico che concili sostenibilita' ambientale e competitivita' delle imprese, chiedendo correttivi al sistema Ets per evitare distorsioni del mercato e penalizzazioni per i porti europei rispetto agli scali extra Ue, con possibili ricadute negative sull'economia reale e sulla portualita' nazionale'.

Com - Mas

(RADIOCOR) 07-06-26 13:01:40 (0211) 5 NNNN