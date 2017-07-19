Trasporti, Rixi: al Consiglio Ue le priorita' dell'Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Altro punto di attenzione, spiega sempre il Mit, sara' dedicato alla crisi nell'area del Golfo, 'che continua a incidere su costi logistici, tempi di consegna e stabilita' delle catene di approvvigionamento, rendendo necessario un impegno europeo per rafforzare la resilienza del sistema produttivo e logistico continentale'.

A margine del Consiglio sono previsti incontri bilaterali con rappresentanti delle istituzioni europee e dei principali Paesi membri per approfondire i dossier infrastrutturali e della mobilita' di maggiore interesse strategico per l'Italia.

L'obiettivo della partecipazione italiana 'sara' tutelare gli interessi nazionali e contribuire alla definizione di una politica europea dei trasporti sostenibile, competitiva e capace di rispondere alle nuove sfide economiche e geopolitiche'.

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(RADIOCOR) 07-06-26 13:01:54 (0212) 5 NNNN