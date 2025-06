Trasporti: quello passeggeri su gomma ha recuperato i livelli pre pandemia

Ricerca condotta da Traspol del Politecnico di Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - Il trasporto passeggeri su gomma, in Italia e in Europa, ha recuperato i livelli pre pandemia. Digitalizzazione, offerte sempre piu' capillari e prezzi in calo sono alcuni dei fattori che stanno trainando il settore verso una nuova era della mobilita' turistica. Sono i risultati di una ricerca condotta da Traspol del Politecnico di Milano, dal titolo '10 anni di liberalizzazione del trasporto in autobus in Italia (2014-2024)', e presentata in occasione del compleanno di Flixbus Italia. 'Negli ultimi 10 anni il trasporto su gomma e' diventato piu' connesso, piu' integrato e piu' attento alla qualita' del servizio. Tutto questo e' stato possibile grazie alla liberalizzazione del mercato, cosa che purtroppo, non e' scontata come dimostra la Spagna. Tuttavia, cruciale resta la carenza di autisti. Infatti, senza un piano serio per la formazione e il ricambio generazionale, la crescita del settore rischia di andare incontro a serie difficolta'.

Servono, altresi', investimenti nelle infrastrutture, regole piu' snelle e digitalizzate, altrimenti la burocrazia diventa una barriera all'ingresso per i nuovi operatori nonche' un freno all'innovazione', ha dichiarato Andrea Incondi, Vice Presidente Flix per il Sud Europa.

