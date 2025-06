Trasporti: quello passeggeri su gomma ha recuperato i livelli pre pandemia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - 'Parliamo di un settore in ripresa che ha saputo intercettare e recepire le richieste del mercato. Il settore garantisce i collegamenti nazionali verso molte citta' medie e piccole, in particolare nel Centro e Sud Italia. Ma ha anche permesso viaggi economici: non solo i bus risultano fino al 70% piu' economici del treno ad Alta Velocita', ma i prezzi sono scesi in termini reali soprattutto nelle tratte piu' lunghe. Senza considerare la sicurezza. Infatti, il trasporto su gomma registra tassi di incidentalita' inferiori all'auto privata e per questo viene spesso privilegiato dagli utenti', ha affermato il professor Paolo Beria, curatore del rapporto.

'L'autobus rappresenta uno strumento concreto per valorizzare i territori delle aree interne e le loro economie. Piccoli borghi ricchi di cultura e di identita', spesso mal collegati ed esclusi dai grandi flussi. Il trasporto su gomma e' senza dubbio un volano per il turismo di prossimita' perche' consente di avvicinare un pubblico piu' giovane, e molto attento alla sostenibilita', a dei luoghi meravigliosi ma difficilmente raggiungibili. E tutto cio' rispecchia pienamente la strategia nazionale di diversificazione, decongestionamento e destagionalizzazione', ha aggiunto Alessandra Priante, presidente Enit - Agenzia Nazionale del Turismo. L'accessibilita' resta - per Carlo De Masi, presidente di Adiconsum - uno dei fattori che ha influito maggiormente sulla ripresa di questo settore: 'La digitalizzazione, i costi contenuti e la possibilita' di raggiungere agevolmente le aree periferiche hanno premiato questo mezzo di trasporto. La liberalizzazione, se ben regolata, diventa sinonimo di trasparenza, scelta, diritti e tutele. Per questo occorre mettere in luce tali best practice, sostenerle e promuoverle attraverso politiche incentivanti a favore dei consumatori e di una filiera che porta indotto economico su tutto il territorio'.

