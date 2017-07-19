Trasporti: piano Bruxelles per ferrovie alta velocita' e investimenti combustibili rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 nov - La Commissione europea ha adottato un piano di azione per accelerare la diffusione della rete ferroviaria ad alta velocita', stimolare gli investimenti in combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per i settori dell'aviazione e del trasporto per vie navigabili. Sulla base della rete transeuropea dei trasporti (Ten-t) il piano prevede di collegare i principali nodi a velocita' pari o superiori a 200 km/h. Idica Bruxelles che i passeggeri potranno viaggiare da Berlino a Copenaghen in quattro ore invece delle attuali sette e da Sofia ad Atene in sei ore invece delle attuali 13 ore e 40 minuti. I nuovi collegamenti transfrontalieri consentiranno inoltre viaggi piu' rapidi e semplici come Parigi-Lisbona via Madrid e una migliore connettivita' tra le capitali del Baltico. Il piano di investimenti per i trasporti sostenibili definisce un approccio comune per stimolare gli investimenti nei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, concentrandosi sul trasporto aereo e per vie navigabili. Per conseguire gli obiettivi entro il 2035 saranno necessari circa 20 milioni di tonnellate di combustibili sostenibili(biocarburanti ed elettrocarburanti). La stima degli investimenti necessari e' 100 miliardi di euro. Nel 2027 Bruxelles indica che 2,9 mld di euro potranno essere 'mobilitati' (cioe' non si tratta solo di fondi Ue) attraverso gli strumenti europei.

