Trasporti: piano Bruxelles per ferrovie alta velocita' e investimenti combustibili rinnovabili -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 nov - Tra le principali misure di investimento indicate, la Commissione elenca almeno 2 miliardi per i combustibili alternativi sostenibili nell'ambito di InvestEU; 300 milioni di euro attraverso la Banca europea dell'idrogeno per sostenere i carburanti a base di idrogeno per l'aviazione e il trasporto marittimo; 446 milioni per progetti relativi al carburante sintetico per l'aviazione e al carburante per uso marittimo nell'ambito del Fondo per l'innovazione; 133,5 milioni in ricerca e innovazione nel settore dei combustibili nell'ambito di Orizzonte Europa.
Bruxelles intende creare un meccanismo che colleghi i produttori e gli acquirenti di combustibili, garantisca la certezza delle entrate e riduca il rischio di investimento.
Aps
