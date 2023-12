Trasporti: Pedemontana Veneta, inaugurato ultimo tratto di 22,3 km

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 28 dic - Si e' conclusa da pochi minuti la cerimonia di inaugurazione dell'ultimo tratto (Malo - Montecchio Maggiore di 22,3 km) della Pedemontana Veneta. L'infrastruttura lunga 94,5 km di cui circa 43 in trincea, 36 in rilevato, 14 in galleria e 1 su viadotto, unisce le province di Treviso e Vicenza collegando la A27 all'altezza di Spresiano (Tv) con la A4 nei pressi di Montecchio Maggiore (il collegamento con la A4 e' atteso entro marzo 2024).

"Questo e' un esempio di efficienza e sostenibilita' per il Paese - ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - sia per i tempi di realizzazione (i cantieri sono partiti di fatto nel 2017 e, con 2 anni di Covid in mezzo, e' stata conclusa oggi) sia per la sostenibilita' e il basso impatto sul territorio: l'opera e' per il 70% in trincea e questo riduce la visibilita' e il costo ambientale del collegamento. Ma la Pedemontana e' strategica perche' ridisegna il Veneto e il modo di percepire le distanze".

Attualmente i flussi di traffico sono intorno ai 45 mila veicoli al giorno ma per il presidente Zaia la conclusione dei lavori e il futuro collegamento con la A4 permettera' un ulteriore sviluppo dei flussi.

"Ci aspettiamo una crescita dei veicoli tra il 30% e il 35% - spiega Zaia - e sebbene si tratti di un tratto i cui pedaggi sono tra i piu' bassi del Paese puntiamo a limarli ulteriormente a seguito degli incrementi che abbiamo previsto".

