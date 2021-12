Trasporti: Pedemontana Lombarda, Luigi Roth nuovo presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 dic - Luigi Roth e' il nuovo presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda.

Come indicato in una nota, Roth e' Chairman di Alba Leasing, Equita SIM, Equita Capital SGR, iQera e Presidente non esecutivo di Fincantieri SI (controllata del Gruppo Fincantieri) e di Arriva Italia (societa' leader nel trasporto pubblico). E' Cavaliere del Lavoro e presidente della Fondazione Menotti Tettamanti, ente tra i soci fondatori che ha lavorato per il riconoscimento della qualifica di Irccs all'Ospedale San Gerardo di Monza.

Autostrada Pedemontana Lombarda e' la piu' grande infrastruttura europea attualmente in costruzione, considerata opera strategica di collegamento nella fascia alpina. La societa' ha come azionista di riferimento la Regione Lombardia al 53,77%; gli altri soci sono Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA al 36,66%, Intesa Sanpaolo all'8,03% e Unione di Banche Italiane all'1,54%.

Come specificato, dopo l'assegnazione delle gare per il finanziamento e l'affidamento al Contraente generale, l'inizio lavori delle tratte B2 e C e' previsto per il 12 ottobre 2022 (salvo slittamenti dovuti ad adempimenti o ad interventi di enti terzi). Nell'estate del 2025 (luglio) e' prevista la fine esecuzione dei lavori delle tratte B2 e C, e nell'agosto 2025 l'entrata in esercizio, in modo che l'opera sia pronta per le Olimpiadi Milano - Cortina del 2026.

