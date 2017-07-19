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            Notizie Radiocor

            Trasporti: Mit, Salvini al lavoro per ridurre costi per studenti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - 'Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i tecnici del Mit sono al lavoro per la riduzione del costo di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale per gli studenti'. Cosi' il ministero in una nota, specificando che 'l'obiettivo e' sostenere concretamente ragazzi e famiglie e incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici'.

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            (RADIOCOR) 18-08-26 16:29:42 (0411)INF 5 NNNN

              


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