Trasporti: Mit, ad oggi attivi circa 3.150 autovelox con nuove regole
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - "Alla luce delle nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi riguardanti gli autovelox, si precisa che, allo stato attuale, i dispositivi attivi perche' corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione, in quanto il prototipo rientra nell'elenco di cui all'allegato B del Decreto, sono circa 3.150". Lo precisa il ministero delle Ifrastrutture e dei Trasporti in una nota dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sugli autovelox. "Per i rimanenti dispositivi, circa 850 unita', i produttori dovranno richiedere l'omologazionedel prototipo producendo la documentazione integrativa", aggiunge la nota. Nella nota il ministro Salvini esprime soddisfazione sottolineando come "l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorita' senza pero' che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini".
Com-Cel.
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