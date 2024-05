Trasporti: Mit, 700 milioni per potenziare il parco ferroviario regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - In particolare i fondi riguardano sei treni in Abruzzo per un valore complessivo di 37,19 milioni, per la Basilicata due treni da 18 milioni, per la Campania sette treni da 84,3 milioni, per il Molise cinque treni da 33,5 milioni, per la Puglia sei treni da 36,2 milioni, per la Sardegna due treni da 13 milioni, per La Sicilia quattro treni da 40 milioni.

Nel Centro-Nord confermati i 262,5 milioni per 28 treni. In Emilia-Romagna due treni per 12 milioni, per il Friuli Venezia Giulia due treni da 32,1 milioni, per il Lazio tre treni da 34 milioni, per la Liguria due treni da 22,3 milioni, per la Lombardia cinque treni da 32,8 milioni, per le Marche tre treni da 18,3 milioni, per il Piemonte due treni da 17, 6 milioni, per la Toscana tre treni da 22,4 milioni, per l'Umbria un treno da 14 milioni, per la Valle d'Aosta due treni da 25,2 milioni, per il Veneto un treno da 9,3 milioni, per la provincia autonoma di Bolzano due treni da 21,7 milioni. C'e' anche un investimento da 35,7 milioni per la societa' subalpina di imprese ferroviarie per due elettrotreni. Grande soddisfazione da parte del vicepremier e ministro Matteo Salvini: 'Confermiamo la determinazione ad ammodernare il Paese, con scelte che rispettano l'ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso'.

