Trasporti: Mims, cresce domanda mobilita' collettiva, giu' le strade

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - Piu' ferrovie, aerei, bus e navi che auto. Si possono riassumere cosi' i dati appena comunicati dal ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla domanda di mobilita' nel terzo trimestre del 2022. Il report sottolinea la netta ripresa del trasporto collettivo che registra aumenti compresi tra il +2% degli autobus extraurbani su rete Anas e il +289% dei servizi marittimi crocieristici, rispetto al terzo trimestre del 2021. Frena (-3%) invece il trasporto stradale di veicoli leggeri su rete Anas. In crescita il trasporto aereo, con un aumento dei passeggeri pari al 56%, il trasporto pubblico locale (+3%) e i passeggeri sui traghetti (+10%). Straordinaria la crescita delle crociere, che, seppur ancora indietro rispetto ai livelli pre-pandemici, nel terzo trimestre 2022 recuperano 31 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Livelli superiori a quelli del 2019 per il trasporto stradale delle merci su rete Anas e sulle autostrade e per i passeggeri sui traghetti. Scarti inferiori al 10% rispetto al pre-Covid-19 si registrano, invece, per il trasporto stradale di veicoli leggeri, per la domanda di servizi ferroviari (Av e Intercity) e aerei e per il trasporto pubblico locale.

Avviata durante l'emergenza sanitaria del Covid-19 per valutare l'impatto della pandemia sugli spostamenti delle persone e delle merci, la rilevazione riporta le analisi trimestrali sulle tendenze di mobilita' anche per pianificare e programmare meglio gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto.

