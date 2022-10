Trasporti: Mims, cresce domanda mobilita' collettiva, giu' le strade -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - Confrontando i dati del terzo trimestre 2022 con quelli pre-Covid (stesso periodo del 2019) emerge come il traffico stradale e ferroviario di passeggeri sia ancora leggermente inferiore a quello pre-pandemico (con valori compresi tra il -2% e il -6%), ma se per il primo si nota un peggioramento rispetto al secondo trimestre su rete Anas (3 punti percentuali persi), per quello autostradale e ferroviario si rileva una tendenza opposta (3 punti percentuali recuperati sulle autostrade e da 2 a 13 punti percentuali guadagnati per i servizi regionali e di Av rispettivamente). Per quanto riguarda il traffico stradale di veicoli pesanti il report diffuso dal Mims conferma valori stabilmente superiori a quelli del 2019, sia sulla rete Anas (+2% nel terzo trimestre, seppur in lieve flessione rispetto al secondo trimestre con 4 punti percentuali persi), che sulla rete delle autostrade (+3% nel terzo trimestre, in linea con il valore registrato nel secondo trimestre 2022). Infine, il trasporto pubblico locale appare ancora inferiore di circa il 6% rispetto al corrispondente periodo del 2019, ma in ripresa rispetto a quanto rilevato nel secondo trimestre 2022 (+2 punti percentuali).

com - Sam

(RADIOCOR) 20-10-22 11:40:02 (0281)PA,INF 5 NNNN