Trasporti marittimi: Srm, +42% per import-export in Italia a giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - Il Mediterraneo continua ad essere area di forte competizione portuale e capacita' attrattiva. Al secondo trimestre 2022, l'indice dell'Unctad, Port Liner Shipping Connectivity Index dei porti Med, e' aumentato di circa 20 punti dal 2006. Il divario con i porti del Nord Europa e' in costante diminuzione. Per Massimo Deandreis, direttore generale Srm, 'studiare le dinamiche del commercio marittimo ci aiuta a capire come si sta trasformando l'economia mondiale e a comprendere gli impatti geopolitici di questi cambiamenti. Da questo rapporto emerge con chiarezza come la pandemia e la guerra stiano rafforzando alcune tendenze gia' in atto prima, come l'accorciamento delle supply chain e la tendenza di molte aziende a riportare siti produttivi piu' vicini ai mercati di sbocco. L'altro elemento importante e' la conferma della nuova centralita' del Mediterraneo, che si sta trasformando da semplice mare di transito a mare dove crescono i commerci e le attivita' logistiche e dove i porti, a partire da quelli italiani e del Mezzogiorno, diventano sempre piu' importanti, anche nel loro nuovo ruolo di hub energetici. Le ingenti risorse che il Pnrr dedica a potenziare le infrastrutture portuali e le Zes rappresentano una occasione irripetibile per rafforzare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e per lo sviluppo del nostro.

Mezzogiorno'.

