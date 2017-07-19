Trasporti: Legora de Feo confermato alla presidenza di Uniport

'Impegno a rafforzare la rappresentativita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - Pasquale Legora de Feo e' stato confermato alla Presidenza di Uniport (Unione nazionale imprese portuali) per i prossimi due anni. Lo ha deciso oggi, all'unanimita', l'assemblea privata delle aziende associate, che operano nei maggiori scali italiani, con oltre 4mila dipendenti e un fatturato aggregato di circa un miliardo di euro. Lo comunica l'associazione in una nota, informando che Legora de Feo - presidente e amministratore delegato del terminal Conateco e Soteco di Napoli - sara' supportato nel suo operato dal presidente vicario Fabrizio Zerbini e dai vicepresidenti Ignazio Messina, Vito Totorizzo, Edoardo Monzani e Alberto Casali. Al termine dell'Assemblea privata, Uniport ha aperto le porte della nuova sede a rappresentanti del mondo politico, istituzionale e associativo del cluster logistico e portuale per l'inaugurazione dei nuovi uffici, in via Quattro Fontane.

Legora ha ringraziato gli associati per l'attestazione di fiducia e' ha assicurato 'l'intendimento di proseguire nei due anni del nuovo mandato, con la collaborazione di tutti i componenti degli organi associativi e il supporto di una struttura che abbiamo arricchito nel biennio trascorso, nel percorso di crescita della base associativa e di rafforzamento della rappresentativita' di Uniport'.

com-fro.

