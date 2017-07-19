Trasporti: informativa Salvini a Cdm su scioperi, auspicio buonsenso e rispetto regole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha illustrato al Consiglio dei Ministri l'informativa sulla situazione degli scioperi nel settore dei trasporti.Il ministro ha auspicato buonsenso e responsabilita', confidando che sindacati e organizzazioni rispettino le regole. Lo fa sapere il Mit.

