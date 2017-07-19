Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Trasporti: informativa Salvini a Cdm su scioperi, auspicio buonsenso e rispetto regole

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha illustrato al Consiglio dei Ministri l'informativa sulla situazione degli scioperi nel settore dei trasporti.Il ministro ha auspicato buonsenso e responsabilita', confidando che sindacati e organizzazioni rispettino le regole. Lo fa sapere il Mit.

            Ale

            (RADIOCOR) 02-10-25 20:29:09 (0706)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.