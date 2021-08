Trasporti: incontro Giovannini-sindacati su linee guida

Adozione con prossima ordinanza del ministero della Salute (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ago - Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha incontrato stamattina in videoconferenza i segretari dei sindacati dei trasporti, Stefano Malorgio (Cgil), Salvatore Pellecchia (Cisl) e Claudio Tarlazzi (Uil). Lo riferisce il Mims in una nota spiegando che il ministro ha illustrato le linee guida del Governo per il contrasto al Covid-19 nel settore dei trasporti, gia' concordate con Regioni e Province autonome, approvate dal Comitato tecnico scientifico e che saranno a adottate con ordinanza del ministero della Salute. La nota riferisce inoltre che durante l'incontro "si e' discusso della necessita' di un aggiornamento dell'allegato 14 al Dpcm del 20 marzo 2020 - Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, condiviso con le associazioni di categoria e sindacali e, in particolare, sugli adempimenti da parte delle aziende relativamente alle modalita' di lavoro e alla sicurezza di lavoratori". Il ministro Giovannini ha poi raccolto la richiesta dei sindacati di un tavolo specifico focalizzato sulla sicurezza del personale del trasporto e per contrastare eventuali rischi di aggressione connessi al controllo sui mezzi. Ministro e rappresentanti sindacali si riuniranno ancora il 20 di settembre prossimo "per confrontarsi sull'efficacia dei sistemi di organizzazione e controllo che le Regioni avranno introdotto e che saranno contenute nei piani da presentare al Mims entro il 2 settembre". Il ministero conclude la nota riferendo che la riunione e' servita anche per avviare il confronto sulle politiche dei trasporti e della logistica "in vista della riforma del settore su cui il governo sara' impegnato nel corso dell'anno partendo dal lavoro svolto dalla Commissione ad hoc istituita presso il Ministero e presieduta dal prof.

Bernardo Mattarella".

