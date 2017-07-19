Trasporti: il 22 ottobre apre Forum Conftrasporto-Confcommercio

Valichi e carenza autisti tra i temi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - Mercoledi' 22 ottobre a Roma, presso la sede nazionale di Confcommercio, in piazza Gioacchino Belli 2, si apre la decima edizione del Forum Conftrasporto-Confcommercio, l'appuntamento annuale piu' rilevante per il settore dei trasporti e della logistica. Lo fa sapere l'associazione in una nota, segnalando che interverra', tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. 'Non sara' una passerella o un'autocelebrazione - anticipa dichiara il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Pasquale Russo -: il Forum vuole mettere il dito nella piaga, affrontando e cercando di dare risposte ai problemi piu' pressanti per le imprese e i lavoratori: dalla carenza di autisti agli effetti distorti della decarbonizzazione, dalla fragilita' delle supply chain globali alle criticita' dei valichi alpini'.

