Trasporti: il 22 ottobre apre Forum Conftrasporto-Confcommercio -2

Focus Ets con impatto negativo su intermodalita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - 'Particolare attenzione - informa l'associazione - sara' dedicata agli effetti del quadro geopolitico sul comparto e a come le dinamiche internazionali influenzino i trasporti in Italia.

Un focus specifico riguardera' inoltre l'impatto del sistema Ets (Emission Trading System, il principale strumento europeo per il contrasto ai cambiamenti climatici) sul trasporto marittimo e intermodale, grazie ai dati dello studio Freight Insights elaborato dal Most (Centro Nazionale per la Mobilita' Sostenibile) e dalla Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture (Cseli)'. 'Un rapporto puntuale e impietoso - conclude la nota - dal quale emerge che un quadro normativo senza i necessari correttivi rischia di inficiare le politiche ambientali e rendere lo sviluppo dell'intermodalita' 'economicamente non.

conveniente''.

(RADIOCOR) 12-10-25 10:03:22 (0136)INF 5 NNNN