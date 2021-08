Trasporti: Giovannini, green pass per lavoratori? Il tema e' in discussione

'Come per altre categorie' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 ago - 'Il tema e' in discussione, come e' in discussione l'uso del green pass per altre categorie di lavoratori'. Cosi' il ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al Meeting di Rimini, ha riposto a chi gli chiedeva dell'ipotesi di introdurre il green pass per i lavoratori del trasporto pubblico.

