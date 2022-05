Trasporti: Gelmini, bene proroga Dat per collegamento aereo Sicilia-isole minori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - 'La firma del decreto di proroga della continuita' territoriale per le isole di Lampedusa e Pantelleria e' un'ottima notizia. Diamo cosi' certezza di poter contare sui collegamenti aerei, attraverso la compagnia Dat, con la Sicilia in apertura della stagione estiva. E' la soluzione alla quale abbiamo lavorato da mesi assieme al collega Giovannini, all'assessore Falcone, e in stretto contatto con la Regione Siciliana. Non potevamo pregiudicare le opportunita' per questi territori di sfruttare i flussi turistici di prossimita'. Per le loro caratteristiche e varieta', le isole italiane rappresentano una risorsa naturalistica, economica, sociale, su cui dobbiamo investire sfruttando tutte le possibilita' consentite dal Pnrr e dalle altre programmazioni comunitarie destinate alle aree interne'. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

