Trasporti: Fs Security, a Roma Trastevere presidio 'alta concentrazione'

In un giorno controlli 5.237 viaggiatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 lug - Fs Security (Gruppo Fs) comunica in una nota che e' in servizio da qualche giorno anche alla stazione di Roma Trastevere il presidio territoriale Lazio di FS Security con l'attivita' 'Alta Concentrazione' volta a garantire maggiore presenza sul territorio, contrastare l'evasione dei biglietti e salvaguardare la sicurezza di viaggiatori e operatori. Il progetto, ricorda la societa', si svolge in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed Esercito Italiano con lo scopo di intensificare i controlli sia a bordo dei treni che nelle aree di stazione. Le attivita' nella stazione di Roma Trastevere, iniziate la scorsa settimana, hanno visto impegnati 10 operatori di FS Security che hanno effettuato giovedi' 26 giugno controlli su 5.237 viaggiatori sia in stazione che a bordo di 111 treni.

