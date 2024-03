Trasporti: Fontana, investiamo molto, serve partnership pubblico-privato

Cosi' il governatore della Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - "In questo contesto storico, in cui si stanno facendo grandi riforme in tema di digitalizzazione e sostenibilita', servono riflessioni anche sul trasporto pubblico, su cui Regione Lombardia sta investendo molto. Siamo l'unica regione che deve immettere proprie risorse per 420 milioni di euro per integrare i fondi dati a livello centrale, senza queste risorse, ingenti, il trasporto locale sarebbe messo in ginocchio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il convegno su innovazione e sostenibilita' per il trasporto pubblico in corso a Milano. "Abbiamo investito alcune centinaia di milioni sul trasporto a idrogeno, in aree dove non e' possibile elettrificare la linea e abbiamo trovato il sostegno dell'Europa. Stiamo cercando di adeguarci, crediamo nella sostenibilita' a condizione che metta insieme la sostenibilita' economica, sociale e ambientale", ha detto il presidente della Regione, sottolineando che "le nostre citta', grazie allo sviluppo tecnologico e alle nuove visioni, terranno conto e utilizzeranno le nuove tecnologie, anche per rendere piu' fluido il traffico". Fontana ha spiegato che "pensiamo anche al trasporto regionale, con un grande impegno economico e strutturale, perche' la regione deve essere in grado di competere con le regioni piu' avanzate d'Europa e per fare questo servono infrastrutture moderne. Per fare questo serve anche una piu' salda collaborazione pubblico-privato, per rafforzare la competitivita' della regione".

