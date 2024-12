Trasporti: Eurostat, +19,3% a 973 mln passeggeri via aereo in Ue nel 2023

Cala lo spostamento di merci e posta (-5,2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Nel 2023, il numero totale di passeggeri che hanno viaggiato in aereo nell'Unione europea e' stato di 973 milioni, con un aumento del 19,3% rispetto al 2022 (816 milioni). I dati arrivano da Eurostat e mostrano come l'anno scorso tutti i paesi dell'Ue abbiano registrato un aumento rispetto al 2022. Nello specifico, i passeggeri trasportati sono passeggeri di un determinato volo conteggiati una sola volta e non ripetutamente in ogni singola tappa di quel volo. Sono dunque esclusi i passeggeri in transito diretto. Malta (+33,3%), Slovenia (+30,9%) e Repubblica Ceca (+29,4%) hanno registrato gli incrementi maggiori, mentre quelli piu' bassi si sono verificati in Estonia (+7,9%), Grecia (+9,6%) e Lituania (+12,3%). Tuttavia, il trasporto aereo totale di merci e posta nell'Ue e' diminuito del 5,2% nel 2023. I trasporti nazionale, intra ed extra Ue hanno registrato rispettivamente cali del -4,1%, -5,0% e -5,3%. A livello nazionale, il calo maggiore e' stato quello in Slovacchia (-38,6%), seguita da Estonia (-22,6%) e Lussemburgo (-18,0%), mentre l'aumento piu' elevato e' stato registrato in Spagna (+17,9), Malta (+17,6%) e Finlandia (+9,0%).

