Trasporti: Enac, primo volo della Regional Air Mobility (Ram) italiana

Tra Fano (Marche) e Roma Urbe in 50 min (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Enac comunica in una nota di aver effettuato 'il primo volo dimostrativo della Regional Air Mobility (Ram) italiana'. Il volo in questione, durato 50 minuti, e' stato effettuato con un King Air B200 da 9 posti tra l'aeroporto di Fano (Marche) e lo scalo di Roma Urbe. Il collegamento, spiega l'Enac, rappresenta 'un nuovo modello di mobilita' a corto raggio che integra i territori con gli altri sistemi di trasporto, creando una rete flessibile, intelligente e capillare a livello nazionale, con vettori pet friendly'. 'Il volo odierno - aggiunge l'Enac - costituisce il primo test operativo di un network che prevede lo sviluppo di collegamenti commerciali di linea tra diversi 'city-pair' di aeroporti di interesse territoriale. Gli aeroporti come Fano e Roma Urbe, gia' dotati delle infrastrutture necessarie, diventano cosi' nodi strategici di questa nuova mobilita' e fonte di opportunita' per i territori limitrofi, con vettori che potranno trasportare anche pet on board'. 'Il collegamento di oggi - sottolinea la nota - segna infatti il primo passo verso una rete nazionale capillare a corto raggio, tenuto conto che Enac gestisce per il tramite di Enac Servizi 21 aeroporti in punti strategici della penisola ed un eliporto sull'isola di Capri'.

