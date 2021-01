Trasporti: dopo Itavia famiglia Davanzali azionista di Kairos, primo volo a giugno

Avra' il 15% delle quote della nuova compagnia (Rai Marche) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - La famiglia Davanzali, gia' proprietaria di Itavia, la compagnia aerea fallita dopo la tragedia dell'esplosione del Dc9 sopra il mare di Ustica 40 anni fa, torna a investire nel settore aereo. Secondo un servizio della sede Rai delle Marche, una delle figlie dell'ex proprietario di Itavia, Aldo Davanzali, ha deciso di partecipare alla costituzione di una nuova compagnia aerea di cui avra' il 15% delle quote. La nuova compagnia - la societa' sara' costituita domani - si chiamera' Kairos e dovrebbe entrare in servizio a partire da giugno. La famiglia Davanzali sara' affiancata dal piccolo vettore aereo spagnolo Airnostrum e da una compagine di una quarantina di imprenditori marchigiani fra cui Francesco Merloni, fondatore della Ariston Thermo, e Adolfo Guzzini, presidente onorario di iGuzzini Illuminazione ma l'idea di fondo e' quella di un'azionariato aperto anche ai piccoli investitori oltre che alle associazioni e alle categorie produttive. Il progetto nasce dopo che lo scorso anno, dopo una lunghissima vertenza giudiziaria, la giustizia ha stabilito il risarcimento di 330 milioni di euro a favore dei creditori e degli azionisti dell'allora seconda compagnia aerea italiana. Per il momento ci sono gia' impegni per 5 milioni di euro e altri 2,5 milioni di finanziamenti. Si partira' con due aerei che collegheranno Ancona a Milano, Roma e probabilmente alcune mete nell'est europa, a servizio delle imprese e dei turisti.

Rmi

