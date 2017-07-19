Trasporti: Destro, legalita' della logistica e intermodalita' tra le priorita'-2

Trasporti e logistica sono moltiplicatore di crescita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Trasporti, logistica e infrastrutture non sono un capitolo settoriale della politica economica. Sono una delle principali leve della politica industriale italiana ed europea.

Investire in questi settori - ha aggiunto - significa investire nella qualita' della vita delle persone, nella coesione dei territori, nella competitivita' delle imprese (la logistica e' produttivita' applicata) nell'export e nella capacita' dell'Italia di attrarre investimenti e turismo".

Negli ultimi anni, ha proseguito, "abbiamo imparato che la logistica globale e' parte integrante della sicurezza economica. Le tensioni lungo le principali rotte marittime, dal Mar Rosso allo Stretto di Hormuz, hanno dimostrato quanto la continuita' dei flussi sia diventata decisiva per la competitivita' industriale. Per questo il mondo sta investendo massicciamente in infrastrutture, energia e digitale. Chi costruisce connessioni costruisce crescita futura".

Secondo le stime di un rapporto di McKinsey, a livello globale serviranno circa 106 trilioni di dollari di investimenti infrastrutturali entro il 2040: 36 mila miliardi nei trasporti, 23 mila miliardi nell'energia, 19 mila miliardi nel digitale.

A fronte delle nuove traiettorie di supply chain, si apre una fase di opportunita' per l'Italia e per l'Europa.

Nel Mediterraneo, peraltro, passa circa il 27% del trasporto marittimo mondiale.

L'obiettivo ora, ha concluso Destro, e' costruire una politica industriale che valorizzi la posizione geografica dell'Italia, rafforzi le filiere produttive e generi crescita diffusa per imprese, lavoratori e famiglie.

"Trasporti e logistica non sono soltanto il motore dell'economia. Sono uno dei principali moltiplicatori della crescita nazionale. Se vogliamo un Paese piu' competitivo, piu' attrattivo e piu' coeso, dobbiamo investire nelle connessioni che uniscono territori, imprese e persone.

E' questa la sfida. Ed e' questa l'ambizione che Confindustria intende perseguire insieme alle istituzioni e al mondo produttivo", ha rimarcato Destro.

Sim

(RADIOCOR) 18-06-26 19:06:35 (0684) 5 NNNN