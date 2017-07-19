Trasporti: da Trenitalia-Cotral nuovi servizi intermodali nel Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 set - Un nuovo servizio intermodale frutto della collaborazione fra Trenitalia (Gruppo Fs) e Cotral prende il via oggi e integra il trasporto ferroviario con quello su gomma, per migliorare la mobilita' dei cittadini nel territorio del Lazio. I collegamenti saranno acquistabili direttamente sui canali di vendita Trenitalia, sia digitali sia fisici, con un'unica soluzione valida per entrambe le modalita' di trasporto.

L'Orte Link colleghera' la stazione di Orte con Viterbo-Riello tramite autobus Cotral per agevolare l'accesso dei cittadini alla rete ferroviaria, offrendo una soluzione comoda e sostenibile. Dal 22 settembre attivi anche Poggio Mirteto Link e Fiano Romano Link, che collegheranno Fiano Romano, Poggio Mirteto e Montopoli con la stazione di Fara Sabina (Passo Corese); Terracina Link, per la connessione tra Terracina e la stazione di Monte San Biagio-Terracina Mare; Sabaudia Link, che unira' Sabaudia con la stazione di Priverno-Fossanova.

I passeggeri in arrivo nelle stazioni intermodali con un biglietto Trenitalia che include il servizio Cotral potranno salire direttamente a bordo degli autobus dedicati, individuando la corsa corretta tramite i pannelli segnalatori presenti sui bus.

