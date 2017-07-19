Trasporti: Cotral, torna in servizio il sesto treno Caf Ma 300 sulla Roma-Lido

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - E' tornato in servizio il treno CAF MA 300, sesto convoglio della flotta Metromare a completare la revisione generale, effettuata presso gli impianti di Piacenza. Lo comunica il Cotral. Il treno e' ora pienamente operativo e si aggiunge agli altri cinque CAF MA300, gia' revisionati e in servizio sulla linea Roma-Lido. Con l'ingresso in servizio della vettura 385/386, la flotta Metromare conta oggi sei treni CAF revisionati e due MA 200. Mentre un ulteriore convoglio CAF e' attualmente in manutenzione. Il completamento della revisione del treno 385/386 conferma l'efficacia dell'assetto operativo - realizzato anche grazie alla collaborazione dell'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera - in vista della ripresa del servizio scolastico di settembre.

