Trasporti: con carpooling aziendale -212mila auto su strade italiane in 2023

Secondo l'Osservatorio 2024 di Jojob Real Time Carpooling (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Grazie al carpooling aziendale nel 2023 in Italia sono stati rimossi dalle strade 212.410 veicoli, permettendo ai pendolari che quotidianamente percorrono la tratta casa-lavoro o casa-universita' in condivisione di risparmiare in totale 4.931.175 km e 986.263 euro tra benzina, caselli e parcheggi, evitando inoltre l'emissione in atmosfera di 641 tonnellate di CO2. Su un totale di 373.767 viaggi condivisi, la maggior parte si registra in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, mentre a livello provinciale spiccano Torino, Alessandria e Bologna. La percorrenza media delle tratte condivise e' stata di 26,57 chilometri, mentre l'equipaggio medio nazionale e' di 2,32 per veicolo, in aumento rispetto alla media di 2,27 persone del 2019. A fare il punto sull'utilizzo del carpooling aziendale, che favorisce la condivisione di veicoli e riduce l'impatto ambientale, e' l'Osservatorio nazionale sul carpooling aziendale 2024 realizzato da Jojob Real Time Carpooling, in cui sono stati analizzati i dati degli spostamenti casa-lavoro o casa-universita' avvenuti in condivisione nel corso di tutto il 2023.

Com-Pan

(RADIOCOR) 20-03-24 13:05:51 (0358) 5 NNNN