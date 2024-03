Trasporti: con carpooling aziendale -212mila auto su strade italiane in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Il servizio di carpooling aziendale di Jojob viene utilizzato in tutta Italia, con una concentrazione maggiore al Nord (63,9% di viaggi). Al Centro si registra il 20,6% di viaggi da parte di pendolari casa-lavoro o casa-universita', mentre la restante parte si distribuisce tra Sud e Isole (15,5%). Quasi un terzo dei viaggi condivisi in Italia e' stato registrato in Piemonte: 116.079, ovvero il 31,1% del totale, per un risparmio di 286.839 euro e 186.430 kg di CO2 non emessa. Al secondo posto c'e' l'Emilia Romagna, con 57.590 viaggi condivisi (15,4%), pari ad un risparmio per i pendolari della regione di 118.685 euro e 77 tonnellate di CO2. Terzo il Veneto, dove si registrano 47.321 viaggi in carpooling (12,6%) per un risparmio di 95.505 euro e oltre 62 tonnellate di CO2. Il carpooling aziendale coinvolge in Italia migliaia di lavoratori e studenti. Piu' numerosi sono gli uomini, protagonisti di 143.229 viaggi, mentre per quanto riguarda l'eta', il 62% dei tragitti e' effettuato da millennials: il 32,5% ha tra i 30 e i 39 anni, il 28,3% tra i 20 e i 29 anni, mentre il 21,7% appartiene alla fascia tra i 40 e i 49 anni.

