Trasporti: Claudio Riva presidente di Confartigianato Trasporti

Transizione ecologia e personale qualificato prime sfide (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Claudio Riva, imprenditore brianzolo di Riva Logistic&Service Srl, e' il nuovo presidente nazionale di Confartigianato Trasporti per il prossimo triennio. Lo ha eletto l'assemblea nazionale dei delegati tenutasi oggi. Confartigianato Trasporti associa oltre 20.000 imprese, singole e consortili, di autotrasporto merci e logistica, che danno occupazione a 70.000 addetti.

Transizione ecologica, carenza di personale qualificato, concorrenza internazionale, digitalizzazione - spiega una nota - Sono le quattro sfide che impegneranno il presidente Riva nel suo mandato alla guida degli autotrasportatori di Confartigianato.

'Puntiamo - ha detto - a rafforzare il ruolo delle micro e piccole imprese nel sistema logistico ed economico nazionale ed europeo, valorizzando competenze, professionalita' e innovazione. Oggi le nostre imprese non riescono a reperire quasi il 60% del personale necessario. Avvieremo una campagna nazionale di rilancio dell'immagine dell'autista, una professione stabile, tecnologica e ben retribuita. Servono incentivi per le imprese che investono su giovani e apprendistato, contributi per patenti e Carta di Qualificazione del Conducente, una defiscalizzazione mirata per rendere il lavoro piu' competitivo e attrattivo'.

Oggi il parco veicoli dei mezzi pesanti in Italia, ha proseguito, "conta circa 740.000 unita', di cui il 52% (384.800 veicoli) e' composto da mezzi di classe Euro 4 e inferiori, con un'eta' media di 14,5 anni. Il 99% di questi veicoli e' alimentato a gasolio, con una piccola percentuale di biodiesel. Il trasporto stradale pesante incide per il 4,2% sulle emissioni totali nazionali, un dato che evidenzia l'urgenza di intervenire sulla sostenibilita' del settore'.

fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 13:05:51 (0274)INF 5 NNNN