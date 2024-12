Trasporti: Ciriani, Cdm proroga 12 mesi stato emergenza autostrada Trieste-Venezia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - 'Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga, al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia".

Lo annuncia il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Ringrazio il ministro Musumeci per l'attenzione che riserva sempre al Friuli Venezia Giulia. Dopo un confronto, nel pieno dello spirito di cooperazione e di collaborazione che contraddistingue il nostro Governo, abbiamo convenuto che 12 mesi di proroga, anziche' i 36 richiesti, fossero congrui alla situazione. Il primo stato di emergenza per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada e' stato dichiarato nel luglio del 2008. Dopo tutti questi anni e' arrivato il momento di ricercare uno strumento normativo diverso per garantire la viabilita' mentre si portano a termine i lavori, si spera in tempi non troppo lunghi. Il Governo tutto, con me come primo interlocutore, e' sempre attento alle esigenze del Friuli Venezia Giulia e anche in questo caso non ha fatto mancare, e non lo fara' in futuro, il suo impegno per la Regione', conclude Ciriani.

