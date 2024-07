Trasporti: car sharing, Italia primo mercato Ue con ricavi per 0,88 mld

secondo indagine Parclick (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - L'Italia e' il primo mercato europeo per i viaggi in car sharing secondo indagine Parclick (azienda con sede a Madrid attiva nella sosta a lungo termine in autorimessa e marketplace di riferimento delle autorimesse). Secondo lo studio che utilizza i dati di Google Trends dal 2019 al 2024 entro il 2024, inoltre si prevede che i ricavi del mercato italiano del car sharing raggiungeranno 0,88 miliardi di dollari, con un Cagr del 4,51% dal 2024 al 2028, raggiungendo un volume di mercato di 1,05 miliardi di dollari entro il 2028. I numeri secondo lo studio Parclick dimostrano l'impegno dell'Italia verso soluzioni di trasporto innovative, guidando il futuro della mobilita' condivisa in Europa. Ed emerge per quanto riguarda il nostro paese un tasso di interesse di ricerca del 69%, posizionandola in prima linea tra le sue controparti europee. Natalia Garcia, Direttore Commerciale di Parclick: "Il car sharing in Italia non rappresenta solo una modalita' di trasporto, ma un cambiamento fondamentale nella mobilita' urbana".

