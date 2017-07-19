Trasporti: apre domani l'A33 Asti-Cuneo, completata ultima tratta per 220mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Apre domani, 30 dicembre, l'autostrada A33 Asti-Cuneo che sara' interamente percorribile lungo tutto il suo tracciato, da Asti a Cuneo.

In questa prima fase il tratto tra lo svincolo Alba Ovest e Cherasco e' percorribile gratuitamente fino all'entrata in esercizio a piena capacita' dell'infrastruttura. In un breve tratto prima di Cherasco si viaggia su una carreggiata unica, in entrambe le direzioni.

Il tracciato complessivo si sviluppa per circa 90 chilometri, articolati in due tronchi principali interconnessi all'autostrada A6 Torino-Savona, e connette l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia con l'area cuneese.

I lavori dell'A33 hanno preso avvio alla fine degli anni Novanta e si sono sviluppati per fasi successive, con l'apertura progressiva dei diversi lotti tra il 2005 e il 2012, con la realizzazione dell'ultimo tratto (Alba Ovest - Cherasco) con un valore di circa 220 milioni di euro.

Accanto al completamento dell'autostrada, sono stati definiti interventi mirati a migliorare i collegamenti con i caselli di Alba Ovest e Cherasco, a rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre l'impatto del traffico sui centri abitati, attraverso uno specifico Protocollo d'Intesa che verra' sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comuni interessati e la societa' concessionaria.

Le opere previste comprendono l'adeguamento e la realizzazione di tratti strategici della rete provinciale, nuove interconnessioni con l'autostrada, varianti viarie, un nuovo ponte sul Tanaro, percorsi ciclopedonali e interventi di messa in sicurezza idraulica.

