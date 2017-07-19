Trasporti: apre domani l'A33 Asti-Cuneo, completata ultima tratta per 220mln -2

i commenti di Rixi e Cirio, "sanata una ferita" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Nella lavorazione del manto stradale sono stati utilizzati materiali riciclati e fresature a freddo. Inoltre, e' stata realizzata un'area umida vicino al torrente Talloria per specie idrofile e un 'bat bridge', integrato con vegetazione specifica, che guida i pipistrelli della colonia protetta di Santa Vittoria d'Alba verso le zone di caccia nella collina di Verduno. 'Il completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre 30 anni e restituisce continuita' a un territorio produttivo strategico' ha commentato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. 'In termini economici significa collegare stabilmente il sistema cuneese ai porti liguri e ai corridoi europei, con effetti diretti su competitivita', logistica, turismo e occupazione'.

Per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'opera 'sana una ferita e dota questo territorio di un'infrastruttura che aspettiamo da decenni e che i nostri cittadini e le nostre imprese meritano. Il 2025 si chiude con una serie di risultati importanti in termini di viabilita' e collegamenti: oggi l'Asti-Cuneo, quest'estate il tunnel del Tenda e il secondo traforo del Frejus: opere strategiche che rendono il nostro Piemonte sempre piu' collegato, centrale e accessibile per il transito delle merci e gli scambi delle merci in Europa'.

L'apertura al traffico della A33 Asti - Cuneo, ha sottolineato Bernardo Magri', amministratore delegato di Asti-Cuneo, 'e' il risultato di un impegno straordinario di tutto il gruppo di lavoro che ha permesso di completare l'ultimo lotto in soli 15 mesi, dimezzando i tempi contrattuali previsti grazie a una sinergia operativa senza precedenti. Questo traguardo rappresenta l'espressione piu' concreta di un modello virtuoso di collaborazione tra Pubblico e Privato, capace di realizzare infrastrutture strategiche, sicure e durature'.

