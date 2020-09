Trasporti: Anas, ad agosto +26% traffico stradale al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - Ad agosto l'Indice di mobilita' rilevata (Imr) dell'Osservatorio del traffico Anas segna un'impennata del +26% nelle aree del Mezzogiorno rispetto al mese precedente (che segue un aumento del 23% di luglio rispetto a giugno). Lo comunica la societa' del gruppo Fs, segnalando che in ambito regionale i maggiori incrementi sono stati registrati in Calabria (+30%), Basilicata (+19%), Puglia (+15%), Campania e Sicilia (entrambe +10%). Sull'intero territorio nazionale l'Anas conferma "la crescita rispetto ai mesi precedenti seppur con numeri piu' modesti". Rispetto a luglio 2020, l'Imr segna un +2% sui veicoli totali. La componente di traffico feriale ha fatto segnare un +4% mentre quello prefestivo un +5%. Stabile invece il traffico festivo. Calo fisiologico per i veicoli pesanti (-20%) dovuto in parte ai blocchi imposti alla circolazione.Dal punto di vista tendenziale, ad agosto e' stato registrato un calo del 6%, mentre al Sud il dato e' positivo: +1%. L'arteria piu' trafficata della rete si conferma il Grande raccordo anulare di Roma che - segnala l'Anas - sabato 1? agosto ha visto il passaggio di oltre 145mila veicoli.

