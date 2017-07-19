Trasporti: almeno un treno AV su cinque arriva in ritardo (Altroconsumo)

Per Frecciarossa ritardi salgono a quasi un convoglio su tre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Il 31% dei Frecciarossa e il 20% dei treni Italo arrivano oltre l'orario previsto. Gli Intercity risultano ancora piu' problematici, con un ritardo medio del 41%. Sono questi i numeri principali dell'indagine di Altroconsumo presentata oggi alla Camera dei deputati e basata su oltre 28.000 rilevazioni effettuate tra il 25 luglio e il 5 settembre 2025 su 54 tratte e 43 giorni di monitoraggio.

Lo studio prende in considerazione i convogli in servizio tra le 6:00 e le 23:45 attraverso 19 citta'. Per i Frecciarossa l'indagine evidenzia un tasso medio di treni in ritardo del 31%: sulle direttrici adriatiche i ritardi superano il 50%. Il caso piu' critico e' la tratta Bari Centrale-Milano Centrale, con oltre il 70% dei treni in ritardo, mentre sulla Salerno-Torino Porta Nuova la percentuale raggiunge il 53%. Sulla piu' trafficata - da Milano Centrale a Roma Termini - i Frecciarossa in ritardo sono il 18% partendo da Milano e il 25% nel senso opposto.

Italo mostra una performance migliore sulla media delle tratte esaminate: in ritardo e' il 20% dei suoi convogli. Le tratte piu' critiche per Italo sono Napoli Centrale-Venezia Mestre, con ritardi nel 40% dei casi, e Reggio Calabria Centrale-Roma Termini, con ritardi al 38%. Sulla Milano Centrale-Roma Termini i treni Italo registrano ritardi nel 15% dei casi da Milano (19% nel verso opposto). Sul confronto diretto delle tratte monitorate in comune, Italo risulta in media di poco piu' puntuale: 20% di ritardi contro il 26% dei Frecciarossa.

