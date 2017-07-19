Trasporti: almeno un treno AV su cinque arriva in ritardo (Altroconsumo) -2

La ricerca segnala anche un peggioramento dei tempi di percorrenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Gli Intercity di Trenitalia sono invece il servizio peggiore dell'indagine: sulle 24 tratte analizzate i convogli Intercity sono giunti oltre l'orario previsto nel 41% dei casi. La tratta Reggio Calabria Centrale-Salerno registra ritardi in oltre l'80% dei casi, mentre quelle adriatiche come Lecce-Bologna Centrale e Roma Termini-Taranto mostrano ritardi intorno al 60%.

Altroconsumo sottolinea che, con le regole attuali, rimborsi e indennizzi scattano solo per ritardi superiori a 30 minuti per i treni alta velocita', una soglia che lascia senza ristoro la maggioranza dei passeggeri. Secondo l'associazione, abbassando la soglia di diritto al rimborso a 15 minuti la platea dei passeggeri rimborsati raddoppierebbe mediamente, ampliando i soggetti aventi diritto a un ristoro.

'E' indispensabile rafforzare le tutele, introducendo indennizzi piu' equi e automatici, che scattino anche per ritardi inferiori a quelli oggi previsti dal regolamento europeo', ha dichiarato in una nota Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo.

La ricerca mette anche in evidenza un peggioramento dei tempi di percorrenza: la Milano Centrale-Roma Termini, un tempo indicata con tempi intorno a 3 ore, oggi presenta una percorrenza media pari a 3 ore e 20 minuti.

