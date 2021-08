Trasporti: accordo su finanziamento da 31,3 mln per nuovo capolinea M1 di Milano

Partecipano Comune di Milano, Regione Lombardia e Mims (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - Il Comune di Milano ha deciso l'integrazione del finanziamento per la realizzazione delle opere di completamento dei lavori di riqualificazione della stazione Monza Bettola, che sara' il nuovo capolinea della linea rossa della metropolitana da Sesto Fs. Oltre al Comune con 7,1 milioni di euro, partecipano al finanziamento il ministero delle Infrastrutture e Mobilita' sostenibile (Mims) con 15 milioni e la Regione Lombardia con 9,2 milioni, per un totale di 31,3 milioni. Il finanziamento fissa i termini degli accordi tra Mm, l'impresa costruttrice della metropolitana e la societa' Immobiliare Europea, titolare dell'intervento del centro commerciale, per la realizzazione dell'hub che e' anche stazione di interscambio con la M5 e delle opere collegate. I lavori si erano piu' volte interrotti negli anni, dovrebbero ripartire, poi a gennaio scorso MM e l'impresa avevano raggiunto un accordo per la stazione nel territorio di Sesto San Giovanni, permettendone la ripresa. Gli accordi e gli atti necessari alla sottoscrizione, come le delibere di Comune e Regione e di MM, in approvazione in agosto, consentiranno la ripresa dei lavori a settembre, per giungere a portare la M1 a nord di Sesto San Giovanni, ai confini con i comuni di Cinisello Balsamo e Monza. 'Questo accordo rappresenta un passo avanti decisivo per la realizzazione del prolungamento della M1 Sesto FS-Monza Bettola e per la realizzazione di una stazione strategica per il territorio e per la mobilita' dell'area a nord di Milano", ha detto l'assessore alla Mobilita', Marco Granelli.

