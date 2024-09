Trasporti: 1,3% autobus sono elettrici, Genova al top con l'8,6%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - In Italia soltanto l'1,3% degli autobus in circolazione nel 2023 e' elettrico: su un parco circolante di oltre 100mila autobus, solo 1.290. la Liguria la prima regione con il 5,4% (134 su 2.473) trascinata da Genova che e' la provincia italiana con la piu' elevata presenza di autobus elettrici in circolazione: 115 su 1.344, pari all'8,6% del totale, secondo un'elaborazione dell'Osservatorio sulla Mobilita' sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.

A seguire, tra le regioni con il maggior numero di bus elettrici in circolazione, ci sono Piemonte (3,4%) e Lombardia (2,8%). Le quote piu' basse, con lo 0,3%, in Campania, Calabria, Marche e Friuli-Venezia Giulia, mentre la Basilicata non supera lo 0,1% e Molise e Valle d'Aosta risultano le uniche regioni italiane prive di autobus elettrici in circolazione. In Lombardia, dopo Milano (5,2% del totale), seguono a distanza Bergamo (2,1%), Brescia (0,9%), Sondrio e Lodi (0,7%).

Autobus non elettrici e ormai vecchi: secondo gli ultimi dati Acea disponibili, infatti, l'eta' media degli autobus in circolazione in Italia e' di 14,5 anni, piu' alta della media europea (12,5 anni).

