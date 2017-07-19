Trasnova: Fiom, novita' importanti per Pomigliano,ora soluzione anche per altri siti

Newco pronta a investimenti per 18 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - 'E' stato raggiunto un risultato importante nella vertenza Trasnova, in particolare per i lavoratori del sito di Pomigliano D'Arco.

Durante l'incontro di ieri al ministero delle Imprese gli imprenditori campani Hoffmann e Telese hanno presentato un progetto che prevede un investimento di 18 milioni, con la creazione di una newco che operera' nel settore dell'aerospazio, senza escludere la possibilita' in futuro di diversificare le produzioni. Un ottimo punto di partenza per avviare un percorso sulle prospettive occupazionali per tutti i lavoratori impiegati nel sito di Pomigliano". Lo dichiarano Samuele Lodi, segretario Fiom-Cgil, e Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive: "Ora e' fondamentale che le Istituzioni, Regione Campania in primis, sostengano con tutti gli strumenti, compreso il percorso formativo, il progetto. Chiediamo che anche per i lavoratori degli altri siti si trovi in tempi brevi una soluzione'.

bab

(RADIOCOR) 15-09-26 11:32:33 (0325) 5 NNNN